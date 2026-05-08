Міністерство війни США оголосило про початок масштабного процесу розсекречення даних про НЛО

Міністерство війни США оголосило про початок масштабного процесу розсекречення даних про невпізнані літальні об’єкти.

Про це йдеться на сайті відомства.

Тепер на сайті міністерства є спеціальний розділ про НЛО зі 162 файлами з архівів ФБР, NASA та Держдепартаменту. Наразі секретні матеріали налічують 120 PDF-файлів, 28 відео та 14 зображень.

Серед перших матеріалів — фото, зроблені під час місячної місії Apollo-17, а також відеозаписи 2023—2025 років, зняті американськими винищувачами.

У пресрелізі також містяться матеріали справи ФБР, у яких детально описані повідомлення про невпізнані об’єкти та «летючі блюдця» від 1947 до 1968 року.

Приблизно два десятки відео демонструють повідомлення про спостереження в усьому світі між 2020 і 2026 роками. Ще одне зображення — це фотографія ФБР, на яку накладено зображення об’єкта, описаного очевидцем.

Нові матеріали планують оприлюднювати поетапно в міру їхнього опрацювання. Частину з них поки не вдалося ідентифікувати через нестачу даних.