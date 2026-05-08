Трамп заявив про запровадження перемир’я між РФ і Україною 9, 10 та 11 травня й ананосував новий обмін полоненими

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження триденного перемир’я між Росією і Україною 9, 10 та 11 травня й анонсував обмін полоненими.

Про це президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, це перемирʼя передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1 000 полонених з кожної сторони.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія погодилася на триденне перемирʼя та обмін полоненими. Крім того, президент видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві.

Радник Путіна Юрій Ушаков також підтвердив, що Росія погодилася підтримати ініціативу Трампа щодо продовження перемир’я з Україною до 11 травня, пишуть російські медіа.

29 квітня в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що готовий оголосити перемирʼя 9 травня. Зеленський казав, що мета Росії — «спокійно» провести військовий парад, а потім відновити атаки по Україні.

Нещодавно в РФ оголосили «перемир’я» з 00:00 8 по 10 травня. Україна натомість оголосила режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Росіяни його порушили.