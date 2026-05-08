Розслідування: З лютого 2022 року по серпень 2025-го Білорусь передала РФ компонентів для зброї на майже $1,2 млрд

Новини

Reuters / «Бабель»

З Білорусі до Росії продовжують надходити шасі, електроніка та інші деталі для військової техніки. Загальна вартість таких постачань з лютого 2022 року по серпень 2025-го становить щонайменше $1,2 мільярда.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо», БРЦ та ініціативи «Рабочы Рух».

Дані отримали після аналізу поставок 58 білоруських підприємств до 41 заводу російського військово-промислового комплексу. До 2024 року обсяги постачання зросли приблизно вдвічі порівняно з 2022 роком.

Притому 29 компаній, які беруть участь у цих схемах, досі не під санкціями Заходу. Найбільшу частку постачань забезпечили підприємства, пов’язані з білоруським держоборонпромом. Загалом 11 таких компаній відвантажили продукції приблизно на $1,17 мільярда.

Серед них — Мінський завод колісних тягачів, який постачав шасі для реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів. Його продукція, за даними журналістів, надходила до російських оборонних заводів.

Оптико-електронну продукцію постачала білоруська компанія ААТ «Пеленг» — загалом на $875 млн, зокрема для «Вологодського оптико-механічного заводу» та «Уралвагонзаводу». Також у трійці найбільших постачальників підприємство «ОКБ ТСП», яке передавало обладнання для ракетних систем.

Частина білоруських компаній використовує компоненти західного виробництва — з Німеччини, Швейцарії, Британії та США — які потім застосовують у військових виробах.