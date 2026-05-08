Компанія Lego оригінально привітала натураліста Девіда Аттенборо зі 100-річчям
- Вероніка Довганюк
Всесвітньо відома компанія Lego оригінально привітала зі 100-річчям натураліста й телеведучого Девіда Аттенборо і змінила вікові обмеження конструктора.
Про це повідомила компанія Lego в Instagram.
«Зі 100-річчям, сер Девіде Аттенборо. Для тих, хто ніколи не перестає грати, немає вікових обмежень», — написала компанія.
Варто додати, що раніше вікові обмеження конструктора були 99+.
- Девід Аттенборо зняв десятки фільмів про природу і понад 70 років присвятив телевізійній кар’єрі. Також він працював головним менеджером ВВС. Незважаючи на вік, натураліст не пішов на пенсію — 17 квітня 2026 року вийшов новий фільм від Netflix «Історія горили: розповідь Девіда Аттенборо». Це стрічка про родину горил, члени якої є нащадками Пабло — гіперактивного, тактильного і допитливого молодого самця, якого вперше зняли на камеру в 1978 році.