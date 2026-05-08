Компанія Lego оригінально привітала натураліста Девіда Аттенборо зі 100-річчям

Новини

Всесвітньо відома компанія Lego оригінально привітала зі 100-річчям натураліста й телеведучого Девіда Аттенборо і змінила вікові обмеження конструктора.

Про це повідомила компанія Lego в Instagram.

«Зі 100-річчям, сер Девіде Аттенборо. Для тих, хто ніколи не перестає грати, немає вікових обмежень», — написала компанія.

Варто додати, що раніше вікові обмеження конструктора були 99+.