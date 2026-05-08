Попередні результати місцевих виборів у Британії свідчать, що лідирує правопопулістська партія Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем.

Про це пише BBC.

Reform UK отримала вже 639 мандатів на місцевих виборах. Водночас лейбористська партія Labour прем’єра Британії Кіра Стармера — лише 352 місця.

Результати свідчать про значні втрати для Лейбористської партії прем’єра Кіра Стармера. За словами політичного оглядача The Times Джона Кьортіса, лейбористи вже втратили близько 250 місць — половину тих, які намагалися зберегти.

Дані голосування в понад 500 округах показують, що підтримка лейбористів знизилася на 16 пунктів порівняно з 2022 роком і на 19 пунктів — порівняно з місцевими виборами 2024 року.

На тлі невдалих результатів у партії почали лунати заклики до відставки Стармера. Сам Стармер заявив, що не збирається йти у відставку і має намір продовжити виконання передвиборчих обіцянок.

Найджел Фарадж відомий як один із головних ініціаторів виходу Британії з ЄС. Також він заявляв, що розширення НАТО та ЄС буцімто спровокувало Путіна на вторгнення в Україну.

Водночас останніми роками він підтримував посилення оборони НАТО, виступав за збиття російських літаків у разі порушення повітряного простору Альянсу і підтримував вступ України до НАТО.