На місцевих виборах у Британії лідирує партія євроскептика Найджела Фараджа Reform UK
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Попередні результати місцевих виборів у Британії свідчать, що лідирує правопопулістська партія Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем.
Про це пише BBC.
Reform UK отримала вже 639 мандатів на місцевих виборах. Водночас лейбористська партія Labour прем’єра Британії Кіра Стармера — лише 352 місця.
Результати свідчать про значні втрати для Лейбористської партії прем’єра Кіра Стармера. За словами політичного оглядача The Times Джона Кьортіса, лейбористи вже втратили близько 250 місць — половину тих, які намагалися зберегти.
Дані голосування в понад 500 округах показують, що підтримка лейбористів знизилася на 16 пунктів порівняно з 2022 роком і на 19 пунктів — порівняно з місцевими виборами 2024 року.
На тлі невдалих результатів у партії почали лунати заклики до відставки Стармера. Сам Стармер заявив, що не збирається йти у відставку і має намір продовжити виконання передвиборчих обіцянок.
Найджел Фарадж відомий як один із головних ініціаторів виходу Британії з ЄС. Також він заявляв, що розширення НАТО та ЄС буцімто спровокувало Путіна на вторгнення в Україну.
Водночас останніми роками він підтримував посилення оборони НАТО, виступав за збиття російських літаків у разі порушення повітряного простору Альянсу і підтримував вступ України до НАТО.
- Виборчі дільниці в Британії відкрилися 7 травня зранку. Британці обирають депутатів до 136 місцевих рад, мерів окремих міст, а також членів парламентів у Шотландії та Уельсі. Загалом ідеться про понад 5 тисяч мандатів. Підсумки підрахунків очікують до суботи.