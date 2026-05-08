«Чотирнадцять науковців і колонія пінгвінів, які борються за Україну». Світові медіа про російсько-українську війну 8 травня

Про те, як українська антарктична станція «Академік Вернадський» несподівано стала частиною геополітичної боротьби України проти Росії, йдеться у великому репортажі Politico. У центрі сюжету — 14 українських науковців, які працюють на станції серед льодовиків і колоній пінгвінів, поки вдома триває війна. Керівниця експедиції, метеорологиня Анжеліка Ганчук каже, що станція є стратегічно важливою. Якщо припинити там роботу хоча б на рік, Україна може втратити місце в системі управління Антарктикою. Присутність в Антарктиді дає Україні право голосу в Антарктичному договорі — міжнародному клубі держав, які вирішують питання ресурсів, екології, туризму і майбутнього континенту. Україна використовує цю платформу, щоб постійно нагадувати світові про російську агресію та блокувати російські ініціативи.

Після початку повномасштабної війни партнери України допомогли зберегти роботу станції «Вернадський»: британці запропонували доставляти їжу і пальне, Польща відмовилася від співпраці з Росією та почала перевозити своїх науковців українським криголамом «Ноосфера», а США долучилися до неформальної групи «Друзі України» в межах Антарктичного договору (після приходу Дональда Трампа США припинили участь). Водночас з 2022 року 32 полярники та працівники антарктичної програми України — їх неофіційно називають «військовими пінгвінами» — пішли воювати на фронт. Восьмеро з них зазнали важких поранень. Серед них — електрик-дизеліст Юрій Лишенко, учасник кількох експедицій на станцію «Вернадський». У 2024 році він втратив частину ноги через підрив на міні, але наступного року повернувся до Антарктиди з протезом.

Український криголам «Ноосфера» теж став частиною цієї історії. Від січня 2022 року судно не повертається до порту приписки в Одесі й між рейсами до станції «Вернадський» швартується в Південній Африці. Криголам перетворився на важливий дипломатичний інструмент України: Київ надає його іншим державам для роботи в регіоні, де транспортні можливості дуже обмежені. Це не лише посилює міжнародну співпрацю, але й приносить додаткові кошти на підтримку антарктичної програми. «Ми хочемо бути партнером, а не лише жертвою. Для нас важливо показати, що ми теж можемо допомагати», — каже речниця програми української антарктичної програми Олена Марушевська. Біля станції «Вернадський» постійно живе колонія субантарктичних пінгвінів дженту — їх легко впізнати за білими плямами навколо очей та яскраво-помаранчевими дзьобами. Поки українські науковці стежать за новинами про війну та повітряними тривогами вдома, пінгвіни щодня флегматично ходять уздовж засніженого узбережжя Антарктиди.

«Знайомтеся з Мадяром — командиром українських дронів, який зіпсував Путіну парад» — під таким заголовком вийшло інтервʼю The Guardian з командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді. Він пояснив, що для України зараз важливі не символічні атаки на Червону площу, а удари по російській енергетиці та військовій інфраструктурі, де ППО слабша. Видання описує Мадяра як людину, яка, можливо, зробила найбільше за всіх, аби налякати режим Путіна цими вихідними.

