Сирський: Росіяни терміново розгортають додаткові сили для протидії українським дронам і посилюють прикриття Москви

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Росіяни терміново, поза затвердженими планами, розгортають ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після доповіді воєнної розвідки.

Також росіяни посилюють ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю.

«Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях», — зазначив головком.

Крім того, за даними розвідки, на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 мільйона FPV-дронів і 7,8 мільйона бойових частин до БпЛА різних типів. Окупанти нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Він додав, що попри всі виклики Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп. Її перевага у FPV-дронах зростає. Про це свідчить той факт, що починаючи з грудня лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії.

Так, у квітні безпілотні комплекси виконали майже 357 тисяч бойових завдань та атакували понад 160 тисяч верифікованих цілей — це на 2% більше, ніж у березні.

Окрім того, українські наземні роботизовані комплекси (НРК) забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ.

Сирський зазначив, що зараз ключові завдання у війську — підвищити ефективність радіоелектронної боротьби, наростити використання наземних роботизованих РЕБ-платформ і провести ревізію ефективності індивідуальних засобів РЕБ.