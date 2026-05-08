Британський стартап Quantum Motion залучив $160 млн на створення дешевших квантових компʼютерів

Британський стартап Quantum Motion залучив $160 мільйонів інвестицій на розробку квантових компʼютерів, які працюватимуть на основі стандартних кремнієвих транзисторів — таких самих, як у звичайних чипах для смартфонів і ноутбуків.

Про це пише Reuters.

Компанія прагне створити менші, дешевші та енергоефективніші квантові компʼютери, ніж у конкурентів. Зараз більшість технологічних гігантів, зокрема IBM та Google, використовують для квантових обчислень надпровідники або нейтральні атоми.

Основою квантових компʼютерів є кубіти — елементи, які на відміну від звичайних транзисторів можуть одночасно представляти і «0», і «1». Головна проблема галузі — масштабування технології до тисяч або мільйонів кубітів.

У Quantum Motion вирішили адаптувати для цього вже наявні кремнієві транзистори. Компанія утримує один електрон у транзисторі та керує ним за допомогою магнітного поля. Такий підхід називають spin qubit.

Гендиректор стартапу Джеймс Паллес-Діммок заявив, що компанія має «чіткий шлях до створення найпотужнішого компʼютера у світі за розумну ціну». За його словами, вартість корисного квантового компʼютера може становити від $10 до $20 мільйонів.

Раунд фінансування очолили фонди DCVC та Kembara. До інвесторів також долучилися British Business Bank, Oxford Science Enterprises, Bosch Ventures, Porsche Automobil Holding та інші компанії.