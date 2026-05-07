Режисера Джеймса Кемерона та Disney звинуватили у використанні зовнішності 14-річної акторки для героїні «Аватара»

Американська акторка з корінних народів Перу КʼОріанка Кілчер подала позов проти режисера Джеймса Кемерона та компанії Walt Disney, звинувативши їх у використанні її зовнішності для створення персонажа Нейтірі у франшизі «Аватар» без її дозволу.

Про це пишуть Variety та The Guardian.

У позові йдеться, що Кемерон нібито використав риси обличчя Кілчер після того, як побачив її у рекламі фільму «Новий світ» режисера Терренса Маліка в газеті Los Angeles Times. У стрічці акторка зіграла Покахонтас. Тоді їй було 14 років.

Позивачка стверджує, що режисер «витягнув її риси обличчя» та доручив команді дизайнерів створити образ Нейтірі на їхній основі. Саму Нейтірі у фільмах грає Зої Салдана.

У заяві адвокатів Кілчер йдеться, що франшиза, яка позиціонувала себе як підтримку корінних народів, «таємно експлуатувала справжню індигенну дівчину».

Кілчер також називає у позові Lightstorm Entertainment та кілька компаній, що займаються візуальними ефектами.

Акторка також розповіла, що дізналася про масштаби використання її зовнішності лише після того, як у соцмережах поширилося відео з інтерв’ю Кемерона. У ньому режисер, показуючи ескіз Нейтірі, каже: «Натхненням для цього була фотографія в LA Times, молода акторка на ім’я К’оріанка Кілчер. Це фактично вона, її нижня частина обличчя. У неї було дуже цікаве обличчя».

За словами Кілчер, у 2009 році після виходу першого «Аватара» Кемерон подарував їй підписаний ескіз Нейтірі та записку зі словами: «Твоя краса була моїм раннім натхненням для Нейтірі. Шкода, що ти знімалася в іншому фільмі. Наступного разу».

Адвокати акторки назвали дії режисера «не натхненням, а привласненням» і заявили, що він використав біометричні риси обличчя 14-річної дівчини для створення багатомільярдної франшизи без її згоди чи компенсації.

Тепер акторка вимагає відшкодування збитків та стягнення штрафів, конфіскації прибутку, отриманого завдяки використанню її образу, судової заборони на подальше використання та публічного визнання факту експлуатації її зовнішності.