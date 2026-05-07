Розслідування: Російське ГРУ готує хакерів і фахівців з пропаганди на секретній кафедрі в одному з найпрестижніших технічних вишів у Москві

У Московському державному технічному університеті імені Баумана, одному з найпрестижніших вишів у Росії, готують майбутніх хакерів і фахівців з інформаційних операцій для російського ГРУ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні медіа The Insider, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi та VSquare.

Журналісти отримали доступ до внутрішніх документів 4-ї кафедри військово-навчального центру університету Баумана під назвою «Спеціальна підготовка». Серед них — навчальні плани, презентації, списки студентів і викладачів за 2022—2024 роки.

Ця кафедра — секретна, не афішується навіть на сайті вишу. The Insider назвав її «кафедрою воєнних злочинів», а The Guardian пише, що ретельно відібраних студентів тут непомітно готують до карʼєри в ГРУ, чиї агенти здійснювали хакерські атаки на західні парламенти, труїли дисидентів за кордоном та втручалися у вибори по всій Європі та США.

Так, журналісти зʼясували, що на базі цієї кафедри студентів навчають хакерським атакам, створенню комп’ютерних вірусів, фішингу та зламу серверів, інформаційним операціям та методам пропаганди. Одне з практичних занять передбачає «тестування на проникнення за допомогою вірусу», а курсовою роботою є розробка власного шкідливого програмного забезпечення.

Окремі лекції присвячені шпигунським технологіям: прослуховуванню телефонів і прихованому відеоспостереженню. За даними розслідування, курс читає підполковник Кирило Ступаков, який, як стверджується, має зв’язки з підрозділами ГРУ.

У документах також згадуються офіцери ГРУ, пов’язані з хакерськими групами Fancy Bear та Sandworm. Зокрема, йдеться про генерала Віктора Нетикшо, якого США раніше звинувачували у втручанні в американські вибори 2016 року.

За даними журналістів, частина випускників кафедри після навчання потрапляє до військової частини ГРУ 74455, пов’язаної з угрупованням Sandworm. Саме цю групу пов’язують із кібератаками на енергетичну інфраструктуру України та Грузії, а також із вірусом NotPetya, який уразив системи по всьому світу.

Крім того, у виші студентів навчають створювати маніпулятивні відеоролики та проводити кампанії прихованої пропаганди. Наприклад, в одному із завдань студентам пропонували створити соціальний ролик із використанням «маніпуляції, тиску та прихованої пропаганди».

Також у матеріалах кафедри використовують досвід російської армії, отриманий під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, студентам демонструють методички про бойовий досвід російських сил спеціальних операцій та аналізують західні дрони, які використовують українські військові.

Слухачам кафедри розповідають про озброєння бойових частин Бундесверу, а один із семінарів присвячений дослідженню системи інформаційної безпеки в Німеччині.

За даними розслідування, лише у 2024 році на кафедрі навчалися 1 563 резервісти та 429 потенційних офіцерів-контрактників. Документи свідчать про те, що ГРУ здійснює прямий контроль над процесом набору та оцінювання студентів, відправляє власних офіцерів для проведення іспитів, а також затверджує кандидатів і контролює їхнє подальше працевлаштування у спецслужби.

Студенти проходять практику на підприємствах російського оборонного сектора, частина з яких перебуває під санкціями ЄС і США.