Українські війська атакували в Дагестані корабель росіян, з якого запускають ракети «Калібр»

Українські війська в ніч проти 7 травня атакували малий ракетний корабель росіян у районі пункту базування «Каспійськ», що в Дагестані.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Багатоцільовий корабель проєкту 22800 «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюють.

Також цієї ночі під ударом опинилися склади та пункт управління росіян на окупованій Луганщині, пункт управління БпЛА на Донеччині, місця зосередження живої сили на Запоріжжі.