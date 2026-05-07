Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до смертної кари

У Китаї двох колишніх міністрів оборони — Вей Фенхе та Лі Шанфу — засудили до смертної кари у справі про корупцію.

Про це пише китайське видання Xinhua.

Військовий суд визнав, що Фенхе отримував хабарі, а Шанфу — й отримував, і пропонував. Експосадовцям надали два роки відстрочки від смертної кари, проте довічно позбавили політичних прав і конфіскували майно.

Через два роки їхні вироки замінять на довічне увʼязнення без можливості помʼякшити вирок.