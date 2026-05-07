Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до смертної кари
- Вероніка Довганюк
У Китаї двох колишніх міністрів оборони — Вей Фенхе та Лі Шанфу — засудили до смертної кари у справі про корупцію.
Про це пише китайське видання Xinhua.
Військовий суд визнав, що Фенхе отримував хабарі, а Шанфу — й отримував, і пропонував. Експосадовцям надали два роки відстрочки від смертної кари, проте довічно позбавили політичних прав і конфіскували майно.
Через два роки їхні вироки замінять на довічне увʼязнення без можливості помʼякшити вирок.
- У Китаї після приходу президента Сі Цзіньпіна до влади почали проводити масшабне розслідування корупції в Народно-визвольній армії. Лі Шанфу звільнили з посади міністра оборони у жовтні 2023 року через звинувачення в корупції, як і Фенхе. Через рік у центрі розслідування про корупцію опинився ще один міністр оборони — Дон Чжун.