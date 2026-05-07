Союз журналістів Росії виключили з Міжнародної федерації журналістів. Рішення ухвалили під час 32-го Конгресу МФЖ у Парижі.

Про це пише Національна спілка журналістів України.

Як зазначив колишній президент МФЖ Джим Бумела, рішення стало завершенням процесу, який тривав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За його словами, членство російської організації фактично залишалося замороженим після рішення виконкому МФЖ у 2023 році. Водночас російська сторона не скористалася можливістю повноцінної апеляції та лише надіслала лист із загальними поясненнями.

Кампанію за виключення СЖР українські журналісти розпочали ще 28 лютого 2022 року. Пізніше Національна спілка журналістів України та Незалежна медіапрофспілка України подали офіційний протест до керівництва МФЖ.

Одним з головних аргументів стало створення Союзом журналістів Росії своїх осередків на тимчасово окупованих територіях України — на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та в Запорізькій області.