Мінʼюст США пропонує зняти заборону на постійний імпорт зброї з України

Міністерство юстиції США опубліковало проєкт змін, що вилучать України зі списку країн, для яких діють обмеження на імпорт озброєнь у США.

Про це у приватному телеграм-каналі написала посол України в США Ольга Стефанішина. Її допис цитує Інтерфакс-Україна.

Якщо ці правила ухвалять, то США зможуть на постійній основі імпортувати деякі категорії української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів. Також це усуне регуляторні барʼєри для виходу українських оборонних виробників на американський ринок.

Новий підхід передбачає, що заявки на імпорт вогнепальної зброї з України тепер не відхилятимуть автоматично. Їх в індивідуальному порядку розглядатиме американське Федеральне агентство з боротьби з незаконним обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну.

Період публічного обговорення проєкту триватиме до 6 липня. Після цього Мінʼюст США врахує коментарі в остаточному варіанті правил, які пройдуть міжвідомче погодження.