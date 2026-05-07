Росіяни протягом дня атакували Україну. Що відомо про наслідки

Протягом дня росіяни атакували Харків, Херсонщину, Сумщину і Чернігівщину. Є загибла та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських атак.

У Новобаварському районі Харкова девʼять постраждалих від російської атаки, з них троє — діти. Також постраждали 60-річний чоловік і 47-річна жінка.

На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку неподалік Комишан, один чоловік травмований. Також РФ атакувала Зеленівку, постраждав 59-річний чоловік.

На Чернігівщині через обстріли горить 2 400 гектарів лісу на кордоні з РФ. Рятувальники не мають доступу до частини лісу, тому роблять усе, щоб завадити розповсюдженню вогню на підконтрольну Україні територію.

На Сумщині у Краснопільській громаді під час російського обстрілу загинула 59-річна місцева жителька. Снаряд розірвався поруч, коли вона пасла корів.