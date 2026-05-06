Уряд дозволив деяким жінкам-посадовицям виїжджати за кордон

Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон під час військового стану для працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та деяких інших структур.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Зміни не стосуватимуться найвищих посадовиць держави, ключових керівниць органів державної влади, чия юрисдикція розповсюджується на всю територію України та їхніх заступниць, а також народних депутаток, суддів Верховного та Конституційного судів України, прокуророк Офісу генерального прокурора та керівниць державних підприємств. Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави.

Раніше за законом всі громадяни, які обіймають визначені посади органів державної влади та місцевого самоврядування, могли виїжджати за кордон лише у службове відрядження. У серпні 2025 року Кабмін дозволив виїжджати за кордон без обмежень депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах.