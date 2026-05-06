Внаслідок удару росіян по дитсадку в Сумах одна жінка загинула, ще дві людини постраждали
- Анастасія Зайкова
Внаслідок удару росіян дронами по дитсадку в Сумах одна жінка загинула, дві людини постраждали.
Про це пишуть Сумська ОВА та Нацполіція.
Рятувальники деблокували тіло жінки — це охоронниця дошкільного закладу. Дрони поцілили в дитячий садок близько десятої години ранку. Після атаки поліцейські допомогли громадянам залишити місце удару.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки удару РФ.
- Напередодні вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Внаслідок удару дрона загинула пасажирка, водій отримав поранення, повідомили в ОВА.