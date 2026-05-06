«Укрзалізниця» побудує понад 800 мобільних укриттів по всій країні

«Укрзалізниця» встановить понад 800 модульних укриттів по всій країні через збільшення ударів по залізниці.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Укриття, які компанія виготовлятиме на власних підприємствах, встановлять у найбільш небезпечних місцях — біля критичних обʼєктів і на станціях, які не мають стаціонарних сховищ. Вони дозволять людям швидко сховатись під час небезпеки та захистять від уламків.

Таке укриття вже врятувало життя: на Харківщині провідниця вчасно евакуювалася до нього, коли оголосили небезпеку, — тоді російський дрон повністю знищив вагон.

Від початку 2026 року росіяни атакували залізницю приблизно 983 рази.