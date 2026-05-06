Apple виплатить $250 млн компенсацій через рекламу неіснуючих ШІ-функцій в iPhone

Компанія Apple погодилася виплатити $250 мільйонів власникам iPhone, щоб врегулювати позов про введення в оману через нові функції штучного інтелекту.

Про це пише BBC.

Позов подали ще торік. Позивачі звинувачували Apple у неправдивій рекламі ШІ-функцій на iPhone, які компанія назвала Apple Intelligence, зокрема покращеної Siri.

Адвокати позивачів наполягають, що маркетинг Apple був оманливим: компанія нібито рекламувала ШІ-можливості, яких не існувало тоді, не існує зараз і, можливо, не буде ще кілька років. За їхніми словами, це була спроба наздогнати конкурентів у сфері ШІ — зокрема OpenAI та Anthropic.

Також у позові йдеться, що Apple обіцяла перетворити Siri з «обмеженого голосового інтерфейсу» на повноцінного персонального ШІ-помічника, але цього не сталося.

«iPhone 16 отримали без Apple Intelligence, а покращена Siri так і не зʼявилася», — заявили адвокати.

В Apple заявили, що позов стосувався «доступності двох додаткових функцій» серед багатьох, представлених у межах запуску Apple Intelligence. Компанія своєї провини не визнала, але погодилась врегулювати позов, «щоб зосередитися на головному — створенні інноваційних продуктів і сервісів». Компенсації у розмірі від $25 до $95 отримають покупці у США, які придбали iPhone 15 або iPhone 16 з червня 2024 по березень 2025 року.