СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК. Його підозрюють у вимаганні грошей за непризов працівників місцевого підприємства

Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП. Його підозрюють у тому, що він вимагав гроші з регіонального підприємця за немобілізацію його працівників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, посадовець систематично брав хабарі від місцевого підприємця. За це він обіцяв підприємцю не мобілізовувати його підлеглих працівників призовного віку.

Після одержання грошей керівник ТЦК брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.