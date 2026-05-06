Росіяни атакували Україну 111 цілями. Скільки збила ППО

У ніч на 6 травня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛа.

Про це пишуть Повітряні сили.

Летіли дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітаторами типу «Пародія» з напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово (Росія) та з тимчасово окупованих територій — Донецька та Гвардійського ву Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 89 російських БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовані влучання двох балістичних ракет, керованої авіаційної ракети та девʼяти ударних БпЛА у восьми місцях, а також падіння збитих на одній локації.

У Новобаварському районі Харкова постраждали двоє людей. Також пошкоджені три приватні будинки, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Дніпрі кількість поранених через вчорашню атаку зросла до 19. Четверо чоловіків — у лікарні в тяжкому стані, 13 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомили в ОВА.

Також зросла кількість постраждалих від учорашнього російського удару по Запоріжжю — до 18. До медиків звернулися 43 людини віком від 20 до 66 років. Ще 18 поранених — у лікарнях, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.