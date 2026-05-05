В Україні створять єдиний центр із рекрутингу іноземців при Міноборони

В Україні до кінця весни розроблять механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби.

Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов після наради з представниками Сил оборони й народними депутатами.

Під час наради обговорювали реформування системи залучення іноземців до військової служби за контрактом у лавах ЗСУ й Національної гвардії.

Буданов зазначив, що наразі рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, через що контролювати процес та узгоджувати потреби військових складно.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», — зазначив Буданов.

Механізм створення цього підрозділу в структурі Міністерства оборони, комплексну програму рекрутингу та необхідні законодавчі зміни мають розробити до кінця травня.

Військові та депутати також обговорили залучення перекладачів для комунікації, а заступник керівника Офісу президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців можуть на себе взяти певні підрозділи ЗСУ та НГУ.