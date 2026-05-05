Помер український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь, який створив понад 25 анімаційних фільмів

У віці 88 років помер український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь. За два дні йому мало виповнитися 89 років.

Про це повідомила Українська кіноакадемія.

«Євген Якович Сивокінь — режисер, художник, сценарист і педагог, який стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть [...] Як педагог він виховав кілька поколінь українських аніматорів, передаючи не лише професійні знання, а й глибоке розуміння мистецтва», — написали у кіноакадемії.

Митець створив понад 25 анімаційних фільмів, серед яких «Людина й слово», «Країна Лічилія», «Врятуй і збережи», «Пліткарки», «Ненаписаний лист», «Засипле сніг дороги», «Обережно — нерви!», «Дерево і кішка», «Казка про доброго носорога» та інші.

Його роботи отримували нагороди на міжнародних фестивалях. Окрім того, у 2022 році Сивокінь був відзначений премією «Золота дзиґа» за внесок у розвиток українського кінематографу та отримав держнагороду «Заслужений діяч мистецтв України» у 2007 році.