Сергій Тігіпко став позаштатним радником голови ОП Кирила Буданова

Колишній депутат та урядовець Сергій Тігіпко став одним з позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Про це у відповідь на запит руху «Чесно» повідомила керівниця Департаменту з питань звернень громадян і доступу до публічної інформації Офісу президента.

Тігіпко — колишній лідер партії «Сильна Україна» та віцепремʼєр-міністр часів Януковича. 16 січня 2014 року Тігіпко проголосував за «диктаторські закони», які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців.

Також він був першим головою правління Приватбанку, є власником фінансово-промислової групи «ТАС». Одним з банків, що входить до групи, є Універсал Банк, який надає ліцензію для Monobank. Станом на 2022 рік Тігіпко входив до десятки найбагатших українців, за версією Forbes.

Також, за даними «Чесно», серед позаштатних радників Буданова в ОП:

Андрій Юсов — представник Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Роман Девятов — помічник колишніх депутатів (Володимира Куренного від БЮТу та Едуарда Гурвіца від УДАРу), колишній заступник голови та член ради Одеської обласної організації партії УДАР, яку на той момент очолював Андрій Юсов.

Крім того, Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова є позаштатними радниками всього Офісу президента.

Як зауважує «Чесно», на офіційному сайті президента України інформації про позаштатнхи радників і напрями їхньої роботи нема.