Сергій Тігіпко став позаштатним радником голови ОП Кирила Буданова

Ольга Березюк
Колишній депутат та урядовець Сергій Тігіпко став одним з позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Про це у відповідь на запит руху «Чесно» повідомила керівниця Департаменту з питань звернень громадян і доступу до публічної інформації Офісу президента.

Тігіпко — колишній лідер партії «Сильна Україна» та віцепремʼєр-міністр часів Януковича. 16 січня 2014 року Тігіпко проголосував за «диктаторські закони», які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців.

Також він був першим головою правління Приватбанку, є власником фінансово-промислової групи «ТАС». Одним з банків, що входить до групи, є Універсал Банк, який надає ліцензію для Monobank. Станом на 2022 рік Тігіпко входив до десятки найбагатших українців, за версією Forbes.

Також, за даними «Чесно», серед позаштатних радників Буданова в ОП:

Крім того, Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова є позаштатними радниками всього Офісу президента.

Як зауважує «Чесно», на офіційному сайті президента України інформації про позаштатнхи радників і напрями їхньої роботи нема.