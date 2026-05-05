Вночі Україна вдарила по НПЗ у Ленінградській області — одному з найбільших у РФ

У ніч проти 5 травня СБУ, Сили безпілотних систем і Сили спеоперацій атакували Кириський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію в Ленінградській області РФ.

Це підтвердили СБУ та СБС.

Це один із трьох найпотужніших російських НПЗ — він виробляє майже 20 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки в РФ. Нафтоперекачувальна станція постачає нафтопродукти із заводу на експорт — через порт Приморськ.

Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти. Востаннє Україна била по цьому НПЗ в ніч проти 26 березня.