WP: Чиновників адміністрації Трампа готують до поразки республіканців на виборах до Конгресу США

Юристи Білого дому проводять приватні брифінги для політичних призначенців адміністрації, готуючи їх до посиленого контролю з боку Конгресу на тлі ймовірної перемоги демократів на проміжних виборах у листопаді.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Брифінги тривалістю близько 30 хвилин включали презентацію PowerPoint про те, як працює парламентський нагляд, і про найкращі практики взаємодії з ним. Юристи закликали політичних призначенців бути обережними з тим, що вони фіксують у письмовій формі, а також надали рекомендації, як своєчасно відповідати на запити Конгресу.

У Білому домі наполягають, що подібні інструктажі не є новими та проводяться ще з початку 2025 року. Однак джерела зазначають, що останні брифінги відбуваються в іншому політичному контексті – на тлі зростаючих побоювань щодо результатів виборів.

Деякі співробітники розглядають ці брифінги як підготовчі, з огляду на зростаюче відчуття в адміністрації Трампа, що Республіканська партія має проблеми й настав час готуватися до найгірших сценаріїв.

Популярність президента Дональда Трампа продовжує падати на тлі економічного тиску, спричиненого війною з Іраном, та інших ключових проблем. Згідно з опитуванням Washington Post — ABC News — Ipsos, демократи мають перевагу в п’ять відсоткових пунктів у питанні, яку партію виборці підтримують на виборах до Палати представників.