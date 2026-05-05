Росіяни били по Україні «Іскандерами» та дронами. Серед загиблих — рятувальники

Новини

У ніч проти 5 травня армія РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 164 дронами. Під ударом були Київщина, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони, є загиблі й постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО знешкодила одну балістичну ракету та 149 дронів.

Вісім балістичних ракет і 14 безпілотників влучили в 14 місцях, ще в 10 впали уламки. Дві ракети не досягли цілей, інформація про них уточнюється.

Полтавщина

Росіяни вдарили по обʼєкту газовидобування, а коли туди прибули рятувальники — атакували вдруге. Загинули четверо людей, з них двоє — працівники ДСНС.

Ще вісім цивільних і 23 рятувальники отримали травми, троє з них у важкому стані. Через атаку без газу залишилися 3 480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Київщина

Область атакували дронами, постраждали три людини. У Броварському районі пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Вишгородському районі пошкоджені два приватні будинки, будівля АЗС, 10 автомобілів та територія одного з підприємств.

Чернігівщина

У Чернігівському районі внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Постраждали двоє чоловіків 1966 і 1995 років народження, їх госпіталізували.

Також росіяни влучили по території лісництва, рятувальники ліквідували пожежу.

Дніпропетровщина

Пізно ввечері 4 травня через атаку сталась пожежа в приватному секторі Дніпра. Постраждав 62-річний чоловік.

Запоріжжя

Через удар учора ввечері постраждали чоловік у багатоквартирному будинку та працівниця АЗС. Вночі поранень зазнала ще одна жінка.