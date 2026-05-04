У Лейпцигу автівка вʼїхала у натовп — є загиблі та десятки поранених

У центрі німецького міста Лейпциг 4 травня автомобіль вʼїхав у пішохідну зону. Наразі відомо про двох загиблих і близько 20 постраждалих.

Про це повідомляють Der Spiegel і Bild з посиланням на дані поліції та влади.

Інцидент стався на вулиці Гріммайше-штрассе — одній із центральних торгових вулиць Лейпцига. За даними поліції, водій збив кількох людей і намагався втекти, але його затримали.

Чи був це навмисний наїзд, чи нещасний випадок, поки що невідомо. Мотиви водія встановлюють правоохоронці. За даними Bild, затриманий — це 33-річний німець.

Начальник пожежної служби Аксель Шух уточнив, що окрім загиблих, є ще двоє людей у тяжкому стані, а загалом постраждали близько 20 людей.

На місці працюють 40 пожежників і 40 парамедиків, а також два гелікоптери. Правоохоронці встановлюють обставини події, а влада закликає містян дотримуватися вказівок екстрених служб.