Без радянських прапорів, «георгіївських стрічок», літер V i Z. У Берліні оновили правила заходів 8 та 9 травня

У Берліні під час проведення заходів 8 та 9 травня заборонять використовувати російську, радянську та білоруську символіку.

Про це повідомив речник берлінської поліції виданню Berliner Morgenpost.

Крім заборони демонструвати прапори Радянського Союзу, Росії, Білорусі та Чечні, у ці дні в Берліні не можна буде носити військову форму, її елементи чи одяг, на якому демонструються знаки Z та V, а також «георгіївські стрічки».

Також під заборону підпадає демонстрація зображень політичних лідерів Росії, Білорусі та Чечні, виконання російських військових маршів і пісень. Певні винятки передбачені для дипломатів і ветеранів Другої світової війни.

Окремо під заборону потрапляють символи, які можуть інтерпретувати як прославлення війни Росії проти України, зокрема мапи із зображенням окупованих територій України як частини РФ і прапори самопроголошених утворень.

Як зазначають у поліції, обмеження спрямовані на запобігання конфліктам і забезпечення громадського порядку. У попередні роки суд визнавав такі заходи обґрунтованими, зокрема через ризики порушення громадського спокою та зневаги до жертв війни.