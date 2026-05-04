Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК у 16 областях. Вилучили автівки Tesla і багато готівки

Національна поліція України провела 44 обшуки у чинних та колишніх посадовців з-поміж керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК) у 16 регіонах.

Про це повідомили в Нацполіції.

За кілька днів правоохоронці склали понад 150 адміністративних протоколів, пов’язаних із корупцією. Зокрема, поліція задокументувала факти незаконного збагачення та випадки недостовірного декларування майже на 92 млн грн. Один із підозрюваних — начальник РТЦК в Одесі — здобув активів на понад 45 млн грн.

Також у поліції повідомили, що знайшли розбіжності у деклараціях співробітників ТЦК. Так, один із помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП не задекларував активи на суму 10 млн грн, а ексофіцер відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК не задекларував статки на 6,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автівки Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в 1 млн грн.

У поліції додають, що вилучені документи можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Усі ці факти будуть перевіряти в межах кримінальних проваджень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.