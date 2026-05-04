Нові «Татуїни» в космосі: вчені виявили майже 30 кандидатів у планети з двома «сонцями»

Астрономи відкрили 27 нових потенційних планет, які обертаються навколо двох зір — як вигадана пустельна планета Татуїн із всесвіту «Зоряних війн».

Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передає The Guardian.

На сьогодні у Всесвіті були відомі лише близько 18 так званих циркумбінарних планет — тобто тих, що обертаються навколо двох зір. Водночас понад 6 000 планет відкрили біля одиночних зір — схоже, як Земля обертається навколо Сонця.

У публікації з нагоди 4 травня — Дня «Зоряних війн», науковці повідомили про майже 30 нових кандидатів у планети. Вони розташовані на відстані від 650 до 18 000 світлових років від Землі.

Понад половина зір у Всесвіті існують у подвійних або кратних системах. Раніше циркумбінарні планети виявляли за допомогою транзитів: коли планета проходить перед зіркою, вона «кидає тінь» і трохи зменшує її яскравість — це і фіксують астрономи.

Але це працює лише тоді, коли планета і зірка ідеально вирівняні відносно нашої лінії спостереження із Землі. Тож науковці потенційно пропускають багато таких систем.

Щоб ефективніше виявляти такі системи, дослідники використали метод «апсидальної прецесії» — вони шукали невеликі коливання в системах, де дві зорі обертаються одна навколо одної і періодично затемнюють одна одну. Виключивши інші фактори — як-от обертання і гравітаційний вплив двох зір — дослідна команда виявила 36 зоряних систем із 1 590, поведінку яких можна пояснити лише наявністю третього об’єкта.

Для 27 із них можливо, що це об’єкти планетної маси, кажуть вчені. Щоб остаточно підтвердити їх як циркумбінарні планети, потрібні додаткові дослідження їхнього спектра, тобто світла, що вони випромінюють.

Ймовірні планети — від розміру Нептуну до мас, що в десятеро більші за Юпітер — виявили за допомогою космічного телескопа NASA TESS, запущеного у 2018 році для пошуку екзопланет.