Росіяни вбили пʼятох людей на Харківщині, майже 20 постраждали (оновлено)

Армія РФ атакувала місто Мерефа Харківської області. Щонайменше пʼять людей загинули.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також Офіс генпрокурора.

За його словами, по місту вдарили ракетою. Загинули чоловіки 50 та 63 років і жінки 41 і 52 років.

Також постраждали 19 людей: троє з них у важкому стані, ще 13 людей отримали вибухові травми середньої тяжкості.

Атака пошкодила щонайменше 10 домоволодінь, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, два автомобілі, заклад харчування. Попередньо, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою «Іскандер».

Тим часом у Дарʼївці на Херсонщині росіяни атакували цивільне авто з дрона. Постраждав чоловік, він у лікарні.

А по селищу Комишуваха Запорізької області армія РФ вдарила КАБом, загинула одна людина.