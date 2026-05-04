У Нідерландах заборонили рекламу м’ясних продуктів і товарів, пов’язаних із викопним паливом

Амстердам став першою у світі столицею, яка заборонила публічну рекламу як м’ясних продуктів, так і товарів, пов’язаних із викопним паливом. З 1 травня рекламу бургерів, бензинових автомобілів і авіаперельотів прибрали з білбордів, трамвайних зупинок і станцій метро.

Про це пише BBC.

Міські політики кажуть, що цей крок має на меті, аби вигляд вулиць Амстердаму відповідав екологічним цілям місцевої влади. Вони передбачають, що столиця Нідерландів стане вуглецево нейтральною до 2050 року, а місцеві жителі за цей самий період скоротять споживання м’яса вдвічі.

Ініціаторка заборони — Анке Баккер, керівниця амстердамського осередку голландської політичної партії, що захищає права тварин, — Партії тварин. Вона відкидає звинувачення в тому, що це «надмірна опіка держави».

«Кожен може вирішувати самостійно, але насправді ми намагаємося зробити так, щоб великі компанії не казали нам постійно, що нам потрібно їсти і купувати. У певному сенсі ми даємо людям більше свободи. Адже вони можуть робити власний вибір, чи не так?» — каже Баккер.

За її словами, якщо усунуть постійний візуальний тиск, це зменшить імпульсивні покупки і водночас сигналізуватиме, що дешеве м’ясо і подорожі з великим вуглецевим слідом — тепер зовсім не «привабливий» стиль життя.

М’ясо займало відносно невелику частку ринку зовнішньої реклами Амстердаму — приблизно 0,1% рекламних витрат, порівняно з близько 4% для товарів, пов’язаних із викопним паливом. Натомість рекламу здебільшого формували бренди одягу, постери фільмів і мобільні телефони.

Однак, як наголошує BBC, політично ця заборона має значення. Об’єднання м’яса з авіаперельотами, круїзами та бензиновими й дизельними автомобілями змінює сприйняття: тепер це не просто особистий вибір у харчуванні, а питання клімату.

Нідерландська м’ясна асоціація незадоволена цим рішенням і називає його «небажаним способом впливу на поведінку споживачів». Вона додає, що м’ясо «забезпечує необхідні поживні речовини й має залишатися видимим і доступним для споживачів».

А Нідерландська асоціація туристичних агентств і туроператорів заявляє, що заборона реклами відпочинку, який включає авіаперельоти, є непропорційним обмеженням комерційної свободи компаній.