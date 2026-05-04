Росіяни атакували Україну 155 дронами, є постраждалі в Херсоні

У ніч на 4 травня армія РФ атакувала Україну 155 дронами, 135 з них знешкодила українська ППО. Під ударом були Сумщина та Херсонщина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 14 дронів влучили в 10 місцях, а в чотирьох — впали уламки. На момент публікації новини в небі все ще є декілька безпілотників.

Вночі під обстрілом був Корабельний район Херсону, постраждали 88-річна жінка та 44-річний чоловік. У них вибухові травми та контузії, у чоловіка ще й поранення обличчя. Також кілька дронів поцілили в багатоповерхівку.

На Сумщині росіяни вдарили по Шостці, пошкоджені кілька багатоповерхівок. Без постраждалих.