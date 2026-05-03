Росіяни атакували Дніпро і Кривий Ріг. Є загиблий і поранені

Протягом дня росіяни продовжили атакувати Дніпропетровщину. «Бабель» зібрав головне, що відомо про наслідки.

У Дніпрі окупанти вдарили по житловому кварталу — пошкоджений гуртожиток. Наразі відомо про одного загиблого і 11 поранених, шістьох з них госпіталізували. Серед постраждалих 9-річна дівчинка.

У Кривому Розі через атаку постраждали пʼятеро людей. Серед них двоє дітей: однорічний та чотирирічний хлопчики отруїлися через пожежу, яка зайнялася у багатоповерхівці. Хлопчики у стані середньої тяжкості, одного з них госпіталізували.