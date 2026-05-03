ОПЕК+ символічно збільшить видобуток нафти. ОАЕ, які нещодавно вийшли з організації, мають свої плани

Основні країни розширеного формату Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) домовилися символічно збільшити свої квоти на видобуток у червні. У той же час Обʼєднані Арабські Емірати, які 28 квітня несподівано оголосили про вихід, заявили про власні плани збільшити видобуток.

Про це пише Bloomberg.

Сім країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією наступного місяця збільшать видобуток на 188 тисяч барелів на день. Країни-члени очікували невелике збільшення ще до виходу ОАЕ. Фактичне відновлення цих обсягів залежатиме від відкриття Ормузької протоки та відновлення призупиненого видобутку.

ОАЕ водночас нагадали про свої амбіції збільшити видобуток, що багато років було каменем спотикання в їхній участі в ОПЕК. Флагманська нафтова компанія країни Adnoc заявила, що планує прискорити програму зростання, передбачивши нові проєкти на $55 мільярдів, що стосуються як видобутку, так і переробки. Ці витрати є частиною ширшої програми, яку оголосили раніше.

Вихід ОАЕ, який застав інших членів Організації країн-експортерів нафти та її партнерів зненацька, ще більше послабить здатність групи впливати на ціни. Ця здатність вже знижувалася через багаторічне зростання видобутку у конкурентів, включаючи американський сланцевий газ.

Як і підвищення квот, заплановане на травень, крок ОПЕК значною мірою символічний: країни-члени на Близькому Сході не зможуть реалізувати його, якщо Ормузьку протоку, що заблокована через війну між США, Ізраїлем та Іраном, не відкриють знову і вони не зможуть відновити експорт з Перської затоки. Проте дії ОАЕ означають, що без обмежень квотами ОПЕК вони зможуть наростити постачання так швидко, як забажають, щойно водний шлях знову стане вільним.