Зеленський запровадив санкції РНБО проти екскерівника ОП Андрія Богдана та ще чотирьох людей

Новини

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти екскерівника Офісу президента Андрія Богдана та ще чотирьох людей.

Про це повідомили на сайті ОП.

Також санкції застосували проти українського бізнесмена Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна, чиновників-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону торговельних операцій, обмеження на виведення капіталів за кордон, а також зупинення дії ліцензій та інших дозволів. Крім того, йдеться про заборону участі в приватизації та оренді державного майна на десять років.

Андрій Богдан — український юрист і політик, який у 2019—2020 роках очолював Офіс президента України Володимира Зеленського. Раніше він працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова та був адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського.

Богдан також відігравав помітну роль у президентській кампанії Зеленського 2019 року. У лютому 2020 року його звільнили з посади керівника ОП, після чого цю посаду обійняв Андрій Єрмак.