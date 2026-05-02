У Вінниці засновника християнського реабілітаційного центру підозрюють у насильстві над дітьми. Жертвам було від 8 років

У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру — його підозрюють у сексуальному насильстві над вихованками протягом 15 років.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, заклад, створений у 2006 році для допомоги дітям у складних життєвих обставинах, чоловік використовував як місце для вчинення злочинів. Підозрюваний обирав жертв серед дівчат із груп вихованців, які регулярно збиралися в центрі. У кожній такій групі було від 25 до 50 дітей.

Користуючись довірою до себе як до вихователя, він залишався з дітьми наодинці та вчиняв насильницькі дії. Також насильство відбувалося під час виїздів на відпочинок на природі.

При цьому чоловік залякував дітей покараннями, аби вони не чинили опір і мовчали про пережите.

Правоохоронці зазначають, що злочини тривали з моменту відкриття центру — протягом 15 років. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналася про насильство над донькою і звернулася до правоохоронців.

Розслідування тривало пʼять років. За цей час слідчі опитали десятки свідків і колишніх вихованців центру.

Наразі встановлено щонайменше 10 потерпілих дівчат, яким на момент злочинів було від 8 до 14 років. Проте правоохоронці не виключають, що кількість жертв може бути більшою.

Підозрюваному інкримінують сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх. Його взяли під варту без права застави.