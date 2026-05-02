Росіяни вночі запустили по Україні 163 дрони. Скільки збила ППО і де фіксують наслідки

У ніч проти 2 травня російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 з них — «Шахеди». Українська ППО збила 142 повітряні цілі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на двох локаціях впали уламки.

Через удар по приватному сектору в селі Васищеве на Харківщині поранені шестеро людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12-му поверсі багатоповерхівки в Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали.

Уже зранку росіяни влучили дроном в маршрутку у Дніпровському районі Херсону — загинули дві людини, ще семеро пасажирів постраждали. Серед них четверо працівників комунальної служби.

У Павлограді на Дніпропетровщині від атаки РФ постраждали троє людей, пошкоджені пʼятиповерхівка та з десяток авто. Бив ворог і по Кривому Рогу — там виникла пожежа.

Росіяни знову били по портовій інфраструктурі Ізмаїлу на Одещині. Пошкоджені склад та прибудови. Минулося без постраждалих.