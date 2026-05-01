Зеленський анонсував реформи в армії. Серед них — підвищення виплат і нові контракти для військових

Президент Володимир Зеленський заявив про початок масштабної реформи Збройних сил України. Йдеться, зокрема, про підвищення виплат і нові контракти для військових.

Про це президент заявив у Телеграмі.

За словами Зеленського, у квітні вже погодили напрями змін, у травні мають узгодити всі деталі. Старт реформи запланований на червень, тоді ж очікують перших результатів.

Одним з головних напрямів стане підвищення зарплат військовим. Зеленський доручив суттєво збільшити виплати з урахуванням бойового досвіду, ефективності та участі в боях.

Мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше ніж 30 тисяч гривень, тоді як для військових на передовій виплати будуть значно вищими. Також зміни передбачають підвищення для командирів, сержантів і офіцерів.

Особливу увагу приділять піхоті. Президент доручив запровадити спеціальні контракти для піхотинців з виплатами на рівні 250—400 тисяч гривень залежно від виконаних бойових завдань.

Ще одним елементом реформи стане зміна підходів до комплектування підрозділів і управління особовим складом. Планують посилити контрактну систему, що дозволить встановити чіткі терміни служби.

Також зʼявиться можливість поетапного звільнення військових, які були мобілізовані раніше, за визначеними часовими критеріями.