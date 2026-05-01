«Не майте сумнівів — Володимир Путін зараз наляканий». Світові медіа про російсько-українську війну 1 травня

Україна наполягає на швидкому вступі до ЄС, але європейські країни вважають це нереалістичним і пропонують повільніший, поетапний процес із реформами. Через небажання обговорювати компроміси між Києвом та європейськими столицями зростає напруга, пише Financial Times. «Членство — це не подарунок. Можливо, у Києві є якесь непорозуміння з цього приводу», — сказав один із чиновників, обізнаний з переговорами. Інший дипломат додав: «Вони кажуть: “Ви нам винні”. І це не допомагає». Останніми тижнями Франція та Німеччина запропонували поетапну модель: Україна поступово отримуватиме доступ до механізмів ЄС й окремі «символічні» переваги в обмін на реформи. За оцінками посадовців, повноправне членство в такому разі можливе не раніше ніж за десять років. Водночас Володимир Зеленський доручив дипломатам не обговорювати такі варіанти й наполягати виключно на повному членстві. У Брюсселі ж критикують темпи реформ і наголошують, що вступ до ЄС має ґрунтуватися на досягненнях. Один із посадовців зауважив: «Ми — його єдині друзі, тож, можливо, йому краще тримати язика за зубами». Тим часом Politico публікує матеріал про те, як війна на Близькому Сході та непередбачуваність адміністрації Дональда Трампа зміцнила європейську рішучість підтримувати Україну.

Суттєве скорочення військового параду до Дня перемоги 9 травня в Москві говорить про слабкість Росії та викликає занепокоєння у Володимира Путіна, пише The Telegraph. Автор статті Геміш де Бреттон-Гордон пояснює: те, що раніше було масштабною демонстрацією військової сили, тепер перетворюється на символічний захід через, імовірно, неможливість гарантувати безпеку столиці від українських ударів. Також, схоже, у Росії не залишилося достатньо сучасної бронетехніки, щоб переконливо продемонструвати силу: музейні експонати, що зараз перебувають на озброєнні, були б ганьбою. Водночас Україна під керівництвом Володимира Зеленського демонструє впевненість, розвиває власне виробництво зброї та навіть консультує інші країни (зокрема на Близькому Сході) щодо захисту від дронів. Стратегічна картина змінюється, підсумовує Геміш де Бреттон-Гордон.

