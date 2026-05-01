Росіяни вдень масовано атакували Україну дронами. У Тернополі, на Вінниччині та в Херсоні є постраждалі

Вдень 1 травня росіяни запустили по Україні сотні дронів. Внаслідок влучань у кількох регіонах постраждали люди.

Над Тернополем сьогодні було понад 50 «Шахедів», близько 20 з них вибухнуло. Є влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Станом на 15:40 відомо про 10 поранених, одна людина у важкому стані. Частина міста без світла.

Через падіння російського дрона зруйновано будинок на Вінниччині. Постраждала жінка — її госпіталізували.

Вдень росіяни вдарили по торговельному центру в Одеському районі — виникла пожежа, минулося без постраждалих. А в Херсоні зранку від ударів РФ постраждали двоє мешканців.