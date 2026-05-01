У центрі Львова викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву. Поліція затримала трьох молодиків

У центрі Львова викрали меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву через 10 днів після її відкриття. Поліцейські затримали трьох 18-річних хлопців.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Там розповіли, що зранку 1 травня отримали виклик про викрадення таблиці з фасаду будинку від чиновника Львівської міськради. До пошуків злочинців залучили оперативників карного розшуку поліції та Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Ними виявилися троє 18-річних жителів Миколаївщини. Їх затримали, правоохоронці відкрили справу про крадіжку. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.