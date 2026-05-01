Вночі росіяни запустили по Україні понад 200 дронів. Скільки збила ППО

Telegram / Сергій Лисак

У ніч проти 1 травня росіяни запустили по Україні 210 ударних дронів, близько 140 з них — типу Shahed. Українська ППО збила 190 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 14 місцях влучили 20 безпілотників, ще в 10 — впали уламки.

В Одесі два дрони влучили в житлові багатоповерхівки Хаджибейського району. Відомо про двох постраждалих. Також в області окупанти атакували портову інфраструктуру.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині постраждала одна людина. Також росіяни атакували інфраструктуру в декількох районах області.

У Херсоні Близько 06:00 окупанти атакували 65-річного велосипедиста в Дніпровському районі. Чоловік загинув.

Від ранку росіяни продовжують атакувати Харків наразі відомо про одного пораненого.