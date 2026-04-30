Україна більше не реагує на телефонні розмови між Трампом і Путіним — вони ні на що не впливають. Світові медіа про війну 30 квітня

Україна більше не реагує емоційно на розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, адже вони не мають реального впливу на перебіг війни, пише The New York Times. Видання зазначає, що торік кожен контакт між президентом США й очільником Кремля викликав у Києві напруження і бажання з’ясувати, про що вони говорили. Українські посадовці боялися, що американський президент, схильний потурати своєму російському колезі, може «продати» інтереси України. Утім, за понад рік відбулося чимало таких розмов — і жодна не наблизила мир. Зрештою українці перестали сприймати їх як щось, що може визначити перебіг війни. Натомість Україна робить ставку на себе: вкладається у власну оборону, нарощує виробництво зброї, активно бʼє по цілях у Росії, зокрема по нафтовій інфраструктурі. Водночас Al Jazeera розповідає про наслідки українських ударів по одному з найбільших нафтопереробних обʼєктів у російському Туапсе: масштабні пожежі, витоки нафти та екологічну шкоду, зокрема «чорний дощ».

Країни Євросоюзу відмовилися від ідеї прискореного вступу України, але натомість готують пакет «попередніх» привілеїв, анонімно розповіли Politico чотири дипломати, знайомі з обговореннями. Ще до офіційного членства Київ може отримати доступ до єдиного ринку, поглибленої участі у програмах та інституціях ЄС, але поки що без права голосу, а також статус «країни, що приєднується» — Литва пропонує надати його, щоб юридично закріпити незворотний шлях України до ЄС.

