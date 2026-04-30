У Білій Церкві чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК — його могли завербувати спецслужби РФ

Увечері 30 квітня на території Територіального центру комплектування (ТЦК) у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Чоловік кинув туди гранату.

Про це повідомляють прокуратура та поліція Київщини.

Від вибуху гранати РГД-5 ніхто не постраждав, руйнувань немає. Правоохоронці затримали 58-річного місцевого жителя і вилучили у нього ще дві бойові гранати Ф-1.

За даними прокуратури, на початку квітня чоловік міг потрапити під вплив спецслужб РФ. Ті переконали його взяти участь у «перевірці захищеності» приміщення ТЦК. Боєприпаси чоловік забрав зі схрону на території Білоцерківського району.

Слідчі СБУ проводять досудове розслідування за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і незаконне поводження з бойовими припасами й вибуховими речовинами.

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників спецслужб РФ до підготовки цього злочину.