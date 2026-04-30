Опитування: Більшість українців проти обміну Донеччини на гарантії безпеки

Більшість українців (57%) проти передачі Росії територій Донецької області в обмін на гарантії безпеки.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У порівнянні з березнем зараз ця кількість зменшилась на 5%, водночас погоджувалися з таким обміном тоді 33%, а зараз — 36%.

Серед опитаних 17% думають, що війна закінчиться хоча б влітку, 14% — що до кінця року. Водночас 48% думають, що на завершення війни слід очікувати лише у 2027 році.

Більшість українців (60%) вважають Росію винною у зриві мирних зусиль, тоді як на США таку відповідальність покладають 14% опитаних. Ще 7% звинувачують Україну.

У висновку КМІС стверджують, що більшість українців все-таки не вірять у допомогу Вашингтону в мирних зусиллях та вважають, що підтримки від Штатів не буде і в разі повторного російського наступу. Водночас опитані втрачають довіру і до Європи (5% вважають її винною у зриві мирних зусиль).

КМІС проводив опитування 20—27 квітня серед 1 005 українців віком від 18 років за допомогою випадкової вибірки мобільних номерів.