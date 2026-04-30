Україна піднялася на сім позицій у світовому рейтингу свободи преси за 2026 рік

Getty Images / «Бабель»

Україна покращила свої позиції в Індексі свободи преси за 2026 рік і піднялася на сім сходинок, посівши 55-те місце серед 180 країн.

Про це йдеться у щорічному Індексі свободи преси, який оприлюднила Reporters Without Borders.

Загалом від початку повномасштабної війни Україна піднялася на 50 позицій. Попри прогрес ситуація зі свободою медіа залишається проблематичною.

Україна покращила показники у політичній, соціальній і культурній сферах. Зокрема, йдеться про більшу відкритість парламентських комітетів для журналістів та розвиток прямого діалогу між владою і медіа.

Водночас у звіті вказують на низку проблем. Серед них — обмеження доступу журналістів до прифронтових регіонів, незавершені судові справи щодо переслідування медійників, а також вплив телемарафону на медійну різноманітність.

Безпековий показник залишається найслабшим через російські обстріли та ризики для журналістів. За даними Reporters Without Borders, Росія утримує 26 українських журналістів — це найбільший показник у світі серед іноземних медійників.

Загалом у світі рівень свободи преси опустився до найнижчого показника за останні 25 років. Понад половину населення живе в країнах, де ситуація для медіа оцінюється як складна або дуже складна.