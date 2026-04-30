Bloomberg: США можуть уперше розгорнути гіперзвукову ракету проти Ірану

Центральне командування США попросило дозвіл на розміщення гіперзвукової системи ракети великої дальності Dark Eagl («Темний орел»).

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

У запиті на дозвіл пояснюють, що хочуть використати систему, бо Іран перемістив свої пускові установки поза досяжність високоточних ракет, які влучають у цілі на відстані понад 482 км.

Якщо рішення схвалять, це буде перший випадок розгортання такої зброї проти Ірану. Також це може стати сигналом для інших суперників США — Росії та Китаю, що Вашингтон здатен наздогнати їх у розвитку гіперзвукових технологій.

Dark Eagle — це гіперзвукова ракета великої дальності, яка, за даними відкритих джерел, може летіти на понад 2 776 км. Вона розвиває швидкість більш ніж у п’ять разів вищу за швидкість звуку та здатна маневрувати, щоб уникати перехоплення.

Ракету розробляє компанія Lockheed Martin. Вартість однієї становить близько $15 мільйонів, а батарея може коштувати приблизно $2,7 мільярда. Загалом таких ракет наразі небагато — не більш як вісім.