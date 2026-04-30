ВМС атакували російські кораблі, які охороняли Керченський міст. Є загиблі і постраждалі

У ніч на 30 квітня українські ВМС вдарили по російських військових кораблях в районі Керченської протоки.

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Внаслідок удару постраждали патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Є загиблі та постраждалі, але ВМС не уточнюють їхню кількість.

Ці катери є ключовими суднами Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовують для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.